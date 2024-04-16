Boğazkale ve Alacahöyük bayramda yaklaşık 10 bin turisti ağırladı

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri ve Alaca ilçesindeki Alacahöyük Ören Yeri ve müzeler Ramazan Bayramı tatilinde 9 bin 921 turist ağırladı.

Boğazkale Müzesi'nden alınan verilere göre, 9 günlük tatil sürecinde müze ve ören yerlerinde yoğunluk, bayramın ilk günü en yüksek seviyeye ulaştı.

Tatil süresince, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa Ören Yeri 4 bin 100 kişi, Alacahöyük Ören Yeri ise 3 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi.

Alacahöyük ve Boğazkale müzeleri ise 2 bin 440 turist ağırladı. Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki Alacahöyük Ören Yeri ise Geç Kalkolitik Çağdan itibaren Hatti, Hitit, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösteriliyor. Bugüne kadar farklı disiplinlerden yerli ve yabancı araştırmacının görev yaptığı kazılarda, özellikle Hatti ve Hitit medeniyetinin yanı sıra eski Anadolu kültür tarihine ait önemli izlere ulaşıldı. Tarihi kentte bulunan Hatti uygarlığına ait hanedan mezarları, en önemli arkeolojik buluntular arasında gösteriliyor.