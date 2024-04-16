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        Dodurga esnafından Belediye Başkanı Çetinkaya'ya kutlama ziyareti

        Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Dodurga Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çetinkaya'ya kutlama ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:59
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        Dodurga esnafından Belediye Başkanı Çetinkaya'ya kutlama ziyareti
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        Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Dodurga Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çetinkaya'ya kutlama ziyaretinde bulundu.

        Türkoğlu, Sanayi Sitesi esnafının da katıldığı ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

        Türkoğlu ayrıca, esnaf olarak Dodurga Belediyesinden beklentileri hakkında Çetinkaya'ya bilgi verdi.

        Çetinkaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın taleplerine karşı duyarlı olacağını bildirdi.

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