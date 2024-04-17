Bayat'tan öğrenciler Geleneksel Okçuluk İl Birinciliğinde derece aldı

Beden eğitimi öğretmeni Uğur Altuncu gözetiminde müsabakalara katılan Şehit Osman Anadolu Lisesi öğrencisi Evsanur Kaplan genç kızlar B il birinciliği, Abdülkadir Deve genç erkekler il birinciliği, Ömer Karakurt il ikinciliği ve Ahmet Çetin il üçüncülüğü, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Baki Çetin genç erkekler A il dördüncülüğü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ahmet Alıcı yıldız erkekler il üçüncülüğü, Berat Şahin küçük erkekler il dördüncülüğü elde etti.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Sahası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan müsabakalara Bayat'ı temsilen Şehit Osman Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı.

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