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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Adanaspor maçını değerlendirdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, 21 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Adanaspor'un ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:42
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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Adanaspor maçını değerlendirdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, 21 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Adanaspor'un ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu bildirdi.

        Özbalta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligde takımların bir kısmının play-off bandının, bir kısmının da alt gruplardan kurtulup yukarı ivmelenme gayreti içinde olduğunu belirtti.

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özbalta, "Adanaspor hem oyuncu grubuyla hem de tecrübeli bir çalıştırıcıya sahip olmaları açısından son derece ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir ekip. Oyuncularımız bu durumun farkında ve bugüne kadar gösterdikleri zihinsel dayanıklılığı daha disiplinli ve coşkulu şekilde sahaya yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.

        Özbalta, Çorum FK taraftarını Adanaspor maçında takımlarına destek olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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