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        Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı

        Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:08
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        Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı
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        Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Çatak Tabiat Parkı'nda başlayan şampiyonaya 130 spor kulübünden 1250 sporcu katılıyor.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gazetecilere, sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Çorum'u sporun merkezi haline getirmek amacıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi olarak kendimize, 'Spor şehri Çorum, sporcu dostu Çorum' şeklinde bir vizyon belirledik. Bu anlamda birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Sporculara başarılar diliyorum." dedi.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu da şampiyonaya 16 yaş üzeri kategorilerden 1250 sporcunun katıldığını bildirdi.

        Çorum'un oryantiring sporu için uygun bir kent olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Hem coğrafi hem iklim olarak çok uygun. Burada yarışacak çocuklarımız aldıkları derecelerle milli takıma seçilecek ve devamında da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekler. İnşallah uluslararası arenada da başarı bekliyoruz gençlerimizden, çocuklarımızdan." diye konuştu.

        Yarın Mislerovacığı köyünde devam edecek organizasyon, 21 Nisan Pazar günü kent merkezindeki etabın ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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