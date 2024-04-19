Çorum'da 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle Beyazıt Caddesi'ndeki Hükümet Konağı karşısında çam ağacında kedinin mahsur kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveniyle yaklaşık 15 metre yükseklikteki kediye ulaşan ekipler, hayvanı kurtardı.
Kedi, sağlık sorunu olmadığının anlaşılmasının ardından salıverildi.
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