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        Çorum'da 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:55
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        Çorum'da 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeni Mahalle Beyazıt Caddesi'ndeki Hükümet Konağı karşısında çam ağacında kedinin mahsur kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye merdiveniyle yaklaşık 15 metre yükseklikteki kediye ulaşan ekipler, hayvanı kurtardı.

        Kedi, sağlık sorunu olmadığının anlaşılmasının ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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