Çorum'da 6 trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Çorum'da meydana gelen 6 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Çorum’da meydana gelen 6 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kentte gün boyu Çorum-Samsun kara yolu, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi, Ulukavak Mahallesi Devane TOKİ Bölgesi, Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi'nde meydana gelen 6 trafik kazasında 2’si çocuk 11 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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