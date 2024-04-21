Galatasaray - Pendikspor | CANLI YAYIN Galatasaray - Pendikspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalma mcüadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor. Geride kalan 32 maçta aldığı 28 galibiyet ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar kazanması halinde Okan Buruk'un 14 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Ligde 20 maçtır kaybetmeyen Buruk ve öğrencileri, sekiz maçta tek galibiyet alabilen Pendikspor'u da mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor

Habertürk / AA Giriş: 21.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:00 facebook

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