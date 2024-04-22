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        İskilip'te su kanalları temizleniyor

        İskilip Belediyesi, ilçedeki su kanallarına yönelik ıslah çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:16
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        İskilip'te su kanalları temizleniyor
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        İskilip Belediyesi, ilçedeki su kanallarına yönelik ıslah çalışması başlattı.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede çiftçilerin ekili arazilerini sulayabilmeleri için önemli olan kanallarda temizlik yaptıklarını bildirdi.

        İlçedeki bütün kanalları temizleyeceklerini belirten Çizikci, çalışmaların İskilip Sanayi Sitesi ile ilçe merkezi arasında, Bağözü mevkisindeki 15 kilometrelik kanalda sürdüğünü kaydetti.

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