İskilip'te su kanalları temizleniyor

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede çiftçilerin ekili arazilerini sulayabilmeleri için önemli olan kanallarda temizlik yaptıklarını bildirdi.

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