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        Çorum'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

        Çorum'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:07
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        Çorum'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı
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        Çorum'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

        R.S. (50) idaresindeki Metro Turizm'e ait 08 AY 080 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki 42 CSJ 415 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sabaha karşı meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılardan 9'una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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