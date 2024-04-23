Laçin'de Kaymakam Şimşek makamını öğrencilere devretti

Şimşek daha sonra 4. sınıf öğrencisi Bilge Solak'a makamını geçici olarak devretti.

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 4. sınıf öğrencisi Bile Solak'a devretti.

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