Çorum ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum'un ilçelerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum'un ilçelerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından Kargı İlçe Stadı'nda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.
Programda, yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.
Programa Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Yunus Çiçek, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar katıldı.
- Bayat
Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlama programında öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
- Osmancık
Osmancık'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Ada Spor Kompleksinde devam etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı.
Öğrencilerin milli bayramın anlamını vurgulayan şiirler okuduğu etkinlikte anaokulu öğrencileri bayrak gösterisi, halk oyunları ve spor gösterileri sundu, etkinlikte 23 Nisan koreografisi sunuldu.
Etkinlik, tüm öğrencilerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtığı koreografi ile sona erdi.
- İskilip
İskilip’te Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlama etkinlikleri, Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Garnizon Komutanı Asteğmen Abdulgaffar Sabit, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Üst Çavuş Kazım Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, öğrencilerin gösterilerini ilgiyle izledi.
Polat, etkinliğin ardından makamını Misakımilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eylül Yaren Akpınar'a devretti.
- Oğuzlar
Oğuzlar İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama etkinliğinde öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan şiirler okudu.
Çeşitli gösteri ve yarışmalarla devam eden etkinlikte, yıl içinde çeşitli organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik katıldı.
- Uğurludağ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uğurludağ'da coşkuyla Kutlandı.
Uğurludağ İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Birol'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Uğurludağ İlçe Stadyumu'nda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.
Etkinliğe Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Belediye Başkanı Remzi Torun, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler arasında ip çekme, çuval ve kaşıkta yumurta taşıma yarışmalarıyla devam eden etkinlik yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.
- Dodurga
Dodurga'da Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.
Yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği etkinliğe Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ve vatandaşlar katıldı.
- Mecitözü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mecitözü ilçesinde öğrencilerin renkli gösterileriyle kutlandı.
İlçe Stadı'ndaki kutlama etkinliğinde öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.
Etkinliğe Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Singer ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Köse, etkinliğin ardından makamını bir öğrenciye devretti.
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