Çorum ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Öğrenciler arasında ip çekme, çuval ve kaşıkta yumurta taşıma yarışmalarıyla devam eden etkinlik yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

Çeşitli gösteri ve yarışmalarla devam eden etkinlikte, yıl içinde çeşitli organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

İskilip’te Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlama etkinlikleri, Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

Etkinlik, tüm öğrencilerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtığı koreografi ile sona erdi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum'un ilçelerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

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