Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da SMA hastası 2 yaşındaki Ege bebek için konser düzenlendi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege Bostancı için "Ege'ye Nefes Ol" adıyla konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da SMA hastası 2 yaşındaki Ege bebek için konser düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde SMA hastası Ege Bostancı için "Ege’ye Nefes Ol" adıyla konser düzenlendi.

        Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin desteğiyle gönüllüler tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çeşitli ürünlerin satışı için stantlar kuruldu.

        İbrahim Sarıca ve Mustafa Sevim'in konser verdiği etkinlikten kazanılan gelirin Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin 2 yaşındaki çocukları SMA hastası Ege’nin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

        Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        "Tur kaldı İstanbul'a"

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yar...
        Çorum'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yar...
        Sungurlu Belediyesi bünyesinde "Çocuk Meclisi" kuruldu
        Sungurlu Belediyesi bünyesinde "Çocuk Meclisi" kuruldu
        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Laçin'de Kaymakam Şimşek makamını öğrencilere devretti
        Laçin'de Kaymakam Şimşek makamını öğrencilere devretti
        Çorum ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Çorum ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Çorum İl AFAD Müdürlüğüne Ali Uslu atandı
        Çorum İl AFAD Müdürlüğüne Ali Uslu atandı