Çorum'da SMA hastası 2 yaşındaki Ege bebek için konser düzenlendi

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

İbrahim Sarıca ve Mustafa Sevim'in konser verdiği etkinlikten kazanılan gelirin Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin 2 yaşındaki çocukları SMA hastası Ege’nin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin desteğiyle gönüllüler tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çeşitli ürünlerin satışı için stantlar kuruldu.

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