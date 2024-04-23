Sungurlu Belediyesi bünyesinde "Çocuk Meclisi" kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 15 öğrenciden oluşan Çocuk Meclisi, ilk toplantısını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere başkanlığında yaptı.

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