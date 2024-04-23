MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan ve Fernando Santos'la da yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu müsabakaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor. Beşiktaş 7 Mayıs'taki rövanş öncesinde avantajlı skoru elde edip, uzun vadede ise kupayı müzesine götürerek kendini taraftarına affettirmek istiyor. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü de İstanbul'daki rövanş öncesinde avantaj peşinde
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.30
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Eryaman
YAYIN: ATV
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN YARI FİNAL SERÜVENİ
MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.
İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.