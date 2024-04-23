MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan ve Fernando Santos'la da yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu müsabakaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor. Beşiktaş 7 Mayıs'taki rövanş öncesinde avantajlı skoru elde edip, uzun vadede ise kupayı müzesine götürerek kendini taraftarına affettirmek istiyor. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü de İstanbul'daki rövanş öncesinde avantaj peşinde

Ajanslar Giriş: 23.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:38 facebook

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