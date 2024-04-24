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        Oğuzlar'da lise öğrencilerinden 92 yaşındaki Hastaoğlu'na ziyaret

        Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 92 yaşındaki Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:13
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        Oğuzlar'da lise öğrencilerinden 92 yaşındaki Hastaoğlu'na ziyaret
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        Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 92 yaşındaki Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında yapılan ziyarette Hastaoğlu, öğrencilerle 70 yılı aşkın süredir günlük tutması hakkında sohbet etti.

        Hastaoğlu, ayrıca öğrencilere aile büyükleriyle ilgili hatıralarını anlattı.

        Ziyarete okul müdürü Şemsettin Karabudak ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Selma Çetiner de katıldı.

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