Çorum'da yaklaşık 500 yıllık caminin bahçesinde çiçekler açtı

Çizikci, benzer çalışmaların ilçedeki diğer tarihi mekanlarda da yapılacağını kaydetti.

İlçeye dışarıdan gelenlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan tarihi cami, peyzaj ve çevre temizliğinin ardından daha güzel görünüm kazandı.

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