GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
M.F. (51) idaresindeki 31 U 3003 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı 19 ACH 630 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi, otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Z.F. (4), M.E.F. (17), E.F. (42) ve Y.E.F. (10) yaralandı.
Yaralılardan Z.F, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili, polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çocuğun cenazesi ise memleketi Hatay'a gönderildi.
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