Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması ve çift kale maç yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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