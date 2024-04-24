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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:12
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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması ve çift kale maç yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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