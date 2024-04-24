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        Çorum'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptığı kazada baba ve oğlu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:07
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        Çorum'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum’da otomobilin 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptığı kazada baba ve oğlu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre V.Ç. (29) idaresindeki 16 CDB 89 plakalı otomobil, İnönü Caddesi’nde Irak uyruklu Sarhan Al-Isawı’nın (42) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan sürücünün oğlu İbrahim Al-Isawı (12) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü V.Ç’nin 250 promil alkollü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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