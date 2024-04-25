Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü
Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akbelen Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi
Örtü altı şeklindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
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