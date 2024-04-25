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        Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:12
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        Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düşen sürücü yaralandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        D.Ö, motosikletiyle Karahan mevkisindeki arazi yolunda ilerlediği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

        112'den yardım isteyen D.Ö, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kolunda kırık tespit edilen D.Ö, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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