Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kasında yırtık tespit edildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Geraldo'nun Adanaspor maçında ağrılarının başladığı belirtildi.
Maçın ardından oyuncunun MR'ının çekildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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