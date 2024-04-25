Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip Kaymakamı Polat, güreş şampiyonu kardeşleri ödüllendirdi

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilipspor sporcuları Özdenur Özmez ve 50 kiloda şampiyon olan kardeşi Esma Özmez'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip Kaymakamı Polat, güreş şampiyonu kardeşleri ödüllendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilipspor sporcuları Özdenur Özmez ve 50 kiloda şampiyon olan kardeşi Esma Özmez'i kabul etti.

        Polat, ziyarette, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, milli forma ile Avrupa'da çıkacakları müsabakalarda başarı dileklerini iletti.

        Genç sporculara ödül veren Polat, ayrıca antrenör Adem Uysal'ı da tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı

        Benzer Haberler

        Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kasında yırtık tespit edildi
        Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kasında yırtık tespit edildi
        Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düşen sürücü y...
        Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düşen sürücü y...
        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü
        Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri hazırlıklar...
        Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri hazırlıklar...
        Çorum'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı