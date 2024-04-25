İskilip Kaymakamı Polat, güreş şampiyonu kardeşleri ödüllendirdi

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilipspor sporcuları Özdenur Özmez ve 50 kiloda şampiyon olan kardeşi Esma Özmez'i kabul etti.

Polat, ziyarette, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, milli forma ile Avrupa'da çıkacakları müsabakalarda başarı dileklerini iletti.

Genç sporculara ödül veren Polat, ayrıca antrenör Adem Uysal'ı da tebrik etti.