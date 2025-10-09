Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 08:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 08:54
        Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Asarcık köyü Kozveran Mahallesi'nde İsmet Çördük'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın kısa sürede Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere de sıçradı.

        İskilip Belediyesinin yanı sıra Çorum, Bayat ve Oğuzlar itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

