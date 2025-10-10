Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yangında evlerini kaybeden aileler yeni evlerine kavuştu

        Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde 16 Mayıs'ta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aile, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni evlerine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yangında evlerini kaybeden aileler yeni evlerine kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde 16 Mayıs'ta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aile, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni evlerine kavuştu.

        Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, yangında evleri yanan aileleri yeni evlerinde ziyaret etti.

        Çalgan, ziyarette ev sahipleri Ahmet Taş ve Şükrü Karaman ile aileleriyle sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiğini belirterek, "16 Mayıs gecesi meydana gelen yangında iki evimiz ve müştemilatı tamamen yanmıştı. Olayın hemen ardından köy muhtarımız ve kaymakamımızın yaptığı çalışmalar sonucu yangından etkilenen ailelerimizin barınma sorununu çözmek üzere harekete geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile yerel kaynakların desteğiyle kısa sürede iki evimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

        Taş ve Karaman ise kendilerine yeni ev yapılmasından dolayı Vali Çalgan'a teşekkürlerini iletti.

        Ziyarete İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu
        Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu
        Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri başladı
        Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri başladı
        Belediye otobüsü, kamyona yandan çarptı; 22 öğrenci yaralandı
        Belediye otobüsü, kamyona yandan çarptı; 22 öğrenci yaralandı
        "Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı
        "Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı
        Sungurlu'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sungurlu'da çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sungurlu'da öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
        Sungurlu'da öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı