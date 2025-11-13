Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 13.11.2025 - 19:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:52
        Çorum'da otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Çorum'un Dodurga ilçesinde karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Cemil K. (43) idaresindeki 19 ABN 391 plakalı minibüs, Dodurga-Alpagut kara yolu Tutuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen T.T'nin kullandığı 19 ED 517 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazanın ardından kullandığı araçla olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

        İncelemede, sürücü belgesi olmadığı belirlenen T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

