Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, otomobil hurdaya döndü.
Edinilen bilgilere göre kaza SungurluKırıkkale karayolunun 14. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Renault Fluence marka otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek telef olurken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.