Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de bir inşaatta çalışan Nevzat A. (52), iskeleden toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı
        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı
        Kargı'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Kargı'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        "Çorum'da Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı 2" baş...
        "Çorum'da Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı 2" baş...
        Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı v...
        Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı v...
        Polisten kaçan alkollü sürücüye 12 bin 593 TL ceza
        Polisten kaçan alkollü sürücüye 12 bin 593 TL ceza
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu