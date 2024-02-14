Çorum'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de bir inşaatta çalışan Nevzat A. (52), iskeleden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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