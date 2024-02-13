Kargı'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Kargı İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlatıldı.
Emniyet birimleri, semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.
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