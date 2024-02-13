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        Kargı'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:37
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        Kargı'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Kargı İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Emniyet birimleri, semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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