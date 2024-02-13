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        Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesine, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:19
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        Kızılırmak kenarındaki millet bahçesine "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" adı verildi
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesine, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

        Nüfusu 30 bini aşan Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine kurulan binlerce yıllık Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerine kurulu yaklaşık 5 asırlık Koyunbaba Köprüsü, ilçenin önemli kültürel hazineleri arasında yer alıyor.

        Köprü ve kalenin arasında Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesi ise ilçede sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

        Osmancık Belediyesince eski semt pazarı ile şehirlerarası otobüs terminali yıkılarak inşa edilen millet bahçesi, Kızılırmak, Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile güzel görüntü oluşturuyor.

        Yaklaşık 35 bin metrekare alanıyla ilçenin en büyük sosyal alanı olarak hizmete sunulan millet bahçesine Osmancık Belediye Meclisince, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk portresiyle isim levhaları takılan parkı ziyaret etti.

        Gelgör, AA muhabirine, millet bahçesinin, ilçede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan ilk sosyal alan olduğunu söyledi.

        Gelgör, "Kızılırmak'ın kenarında, Osmancık Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü ile birlikte şehrin vitrinini oluşturan, yeşil dokusuyla şehrimizin güzelliğini yansıtan bir alan. Bu alana Ata'mızın ismini vererek güzel bir hizmeti taçlandırmış olduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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