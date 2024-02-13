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        Polisten kaçan alkollü sürücüye 12 bin 593 TL ceza

        ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan alkollü sürücü S.B.'ye 12 bin 593 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:45
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        Polisten kaçan alkollü sürücüye 12 bin 593 TL ceza
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        ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan alkollü sürücü S.B.'ye 12 bin 593 TL ceza uygulandı.

        Polis, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde seyreden 34 DRR 546 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak aracı kullanan S.B. 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisler, peşine düştükleri aracı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.B.'ye 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'kırmızı ışık ihlali'nden 12 bin 593 TL ceza kesildi. Otomobil otoparka çekilirken, araçtaki 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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