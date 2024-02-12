Çorum'da 5. kattan düşen engelli ağır yaralandı
Çorum'da bir apartmanın 5. katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.
Çorum’da bir apartmanın 5. katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre E.N.Ç. (29), Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta oturduğu 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.N.Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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