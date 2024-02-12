Alaca'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde gerekli belgeleri bulunmayan 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira para cezası uygulandı.

Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik denetimlerini artırdı.

Motosikletlere yönelik son bir haftada yapılan denetimlerde sürücü belgesiz araç kullanma, ruhsatsız araç kullanma, muayene eksikliği gibi kuralları ihlal ettiği belirlenen 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca, hakkında çalıntı ihbarı yapıldığı belirlenen 2 motosiklet de sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.