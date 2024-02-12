Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde gerekli belgeleri bulunmayan 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaca'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde gerekli belgeleri bulunmayan 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira para cezası uygulandı.

        Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik denetimlerini artırdı.

        Motosikletlere yönelik son bir haftada yapılan denetimlerde sürücü belgesiz araç kullanma, ruhsatsız araç kullanma, muayene eksikliği gibi kuralları ihlal ettiği belirlenen 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira ceza kesildi.

        Denetimlerde ayrıca, hakkında çalıntı ihbarı yapıldığı belirlenen 2 motosiklet de sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak
        Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı
        Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı
        Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı
        Çorum´da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        Çorum´da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        Kamyon, park halindeki araçlara çarparak ilerledi, o anlar kamerada
        Kamyon, park halindeki araçlara çarparak ilerledi, o anlar kamerada
        Çorum'da çatısı yanan evde hasar oluştu
        Çorum'da çatısı yanan evde hasar oluştu