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        İskilip'te bilim şenliği düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik bilim şenliği düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:45
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        İskilip'te bilim şenliği düzenlendi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik bilim şenliği düzenlendiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre "Mucit Abla Elçin Eserli ile Neşeli Deneyler Bilim Şenliği" adıyla İskilip Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler deneyler yaptı.

        Etkinliğin çocukların bilimle tanışması ve öğrenme duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

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