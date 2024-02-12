Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi
Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Ovasaray köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen Zeliha K. (53), Hüseyin K. (45) ve Sariye K. (87) yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ailenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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