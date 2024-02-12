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        Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Türkiye'de en az asılsız çağrı alan merkezlerden biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:58
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        Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Türkiye'de en az asılsız çağrı alan merkezlerden biri olduğunu söyledi.

        Dağlı, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ilde 110, 112, 122, 155, 156 ve 177 acil çağrı merkezlerinin 27 Ocak 2021'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde tek çatı altında toplandığını hatırlattı.

        Çorum'un acil çağrıların tek merkeze toplandığı 57. il olduğunu belirten Dağlı, 112 acil çağrı hizmetinin Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli bir yazılımla yürütüldüğünü vurguladı.

        Acil yardım hizmeti veren kurumların tek çatı altında toplanmasının, olaylara hızlı müdahale edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Dağlı, asılsız çağrıların ise gecikmelere sebebiyet verebildiğine işaret etti.

        Acil çağrı hizmetlerinde saniyelerin altın değerinde olduğunu ve insan hayatı ile doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Dağlı, "Acil çağrı hizmetleri maalesef asılsız çağrılar nedeniyle bu amacını ve misyonunu gerçekleştirmekte hayli zorlanmaktadır. 112 numarasının ücretsiz olması, her yerden 7/24 ulaşılabilir olması ve sim kart olmadan aranılabilir olması, telefon işiyle uğraşan esnaflarımız tarafından telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek, pin kodu sorgulamak, çocuklara oyun amaçlı telefon vermek, dikkatsizlik gibi nedenlerle 112 acil çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır." dedi.

        Asılsız çağrıların en aza indirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları ve cezai işlem uygulamaları yürütüldüğünü aktaran Dağlı, "Yapılan uygulamalar neticesinde, 112 Acil Çağrı Merkezimiz, Türkiye genelinde 2023 yılı asılsız çağrı oranında ikinci sırada, 2024 yılında aylık asılsız çağrı oranında yüzde 29,85 ile birinci sırada, haftalık asılsız çağrı oranında ise yüzde 28,85 ile yine birinci sırada yer almıştır. Bu neticeler bizler açısından gurur vericidir." diye konuştu.

        Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Türkiye'de kurulan 57. merkez olmasına karşın kısa zamanda büyük mesafe katettiğinin altını çizen Dağlı, "Tüm istatistiklerimizde Türkiye ortalamasının altında kalarak, halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çok iyi bir durumdayız. Personelimizin gayreti ve vatandaşlarımızın da destekleriyle örnek il olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Dağlı, Çorum 112'yi asılsız ihbarla meşgul ettiği belirlenen 87 kişiye ise para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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