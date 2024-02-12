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        Çorum´da işçilerin kaldığı konteyner yandı

        ÇORUM´un Osmancık ilçesinde bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:00
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        Çorum´da işçilerin kaldığı konteyner yandı
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        ÇORUM´un Osmancık ilçesinde bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

        Yangın, geç saatlerde Osmancık-Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde birden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner hemen boşaltıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

        Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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