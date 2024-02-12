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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı

        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:06
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı
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        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        5-12 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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