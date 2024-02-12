Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı
Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.
Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
5-12 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.
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