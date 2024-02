Kamyon, park halindeki araçlara çarparak ilerledi, o anlar kamerada

ÇORUM´da sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. 3 otomobilin hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı. On anlar kameraya yansıdı.

Olay, Buharaevler Mahallesi, Mahmatevler 16´ıncı Sokak´ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 3 otomobile zarar vererek yoluna devam ettiği kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.