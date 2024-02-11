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        Kamyon, park halindeki araçlara çarparak ilerledi, o anlar kamerada

        ÇORUM´da sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. 3 otomobilin hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı. On anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:00
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        Kamyon, park halindeki araçlara çarparak ilerledi, o anlar kamerada
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        ÇORUM´da sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. 3 otomobilin hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı. On anlar kameraya yansıdı.

        Olay, Buharaevler Mahallesi, Mahmatevler 16´ıncı Sokak´ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 3 otomobile zarar vererek yoluna devam ettiği kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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