Sungurlu'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ünal B. yönetimindeki 35 HVT 49 plakalı otomobil, Aşağıfındıklı köyü yolunda seyir halinde iken yanmaya başladı.
Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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