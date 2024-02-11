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        Çorum'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:34
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        Çorum'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.

        Alaaddin Afşar (60), Keçili mevkisindeki ceviz bahçesinde çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptırdı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yakınları ve Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince çapa makinesinden kurtarılarak Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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