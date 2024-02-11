Mecitözü'nden öğrenciler bilek güreşinde derece elde etti

Organizasyonda ayrıca aynı okuldan Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncülüğü, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Koca ve Yaren Ağca 50 kiloda Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Müsabakalara Çorum'u temsilen katılan Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Devran Elma, 45 kiloda Türkiye birinciliği elde etti.

Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 10-11 Şubat'ta yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı.

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