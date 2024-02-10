Çorum'da tüfekle kazara kendini vuran kişi yaralandı
Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.B, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’taki evinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Omzuna saçma isabet eden A.B, yakınları tarafından özel araçla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.
A.B, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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