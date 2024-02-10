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        Çorum'da tüfekle kazara kendini vuran kişi yaralandı

        Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:28
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        Çorum'da tüfekle kazara kendini vuran kişi yaralandı
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        Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, A.B, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’taki evinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        Omzuna saçma isabet eden A.B, yakınları tarafından özel araçla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

        A.B, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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