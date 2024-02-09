Çorum FK-Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 9 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sıralamasında üst gruptaki yerlerini korumak için Ümraniyespor maçını kazanmayı istediklerini ancak kazanamadıklarını belirtti.

Maçı kazanacak fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Özbalta, oyuncuların maçtaki performansından memnun olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"9 haftalık yenilmezlik serimiz vardı, o gitti. Bir de kendi sahamızda yenilmenin verdiği bir üzüntü var ama futbol böyle. Enseyi karartmayacağız. Dünyanın sonu değil. Takım mücadele etmezse ya da iyi top oynamasa belki biraz daha canımız sıkılırdı bu maç sonunda ama bazı şeyleri galip geldiğimizde aşırı derecede şampiyon olmuş gibi sevinmeyip, mağlup olduğumuzda da yerin altına kafamızı deve kuşu gibi sokup, 'Biz mahvolduk.' gibi davranmamak lazım."

Ümraniyespor yenilgisini "sadece bir mağlubiyet" olarak değerlendirdiğinin altını çizen Özbalta, kalan maçlarda iyi skorlar almak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

- Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Orhan Gençer ise Çorum FK'yi çok iyi analiz ettiklerini anlattı.

Gençer, "Hafta başından beri Çorum takımını çok iyi analiz ettik ve maça bugüne kadar oynadığımız sistemin dışında farklı bir sistemle çıktık. Bunun çalışmasını da hafta boyunca yaptık. Dolayısıyla buradan da iyi bir netice aldığımız için önce sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çorumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.