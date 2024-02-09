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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:37
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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alper Demirci idaresindeki 19 AAS 338 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda Uğurcan İpek yönetimindeki 19 PD 297 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü İpek ile aynı araçtaki Ahmet Karabıyık ve Nabi Karabıyık yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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