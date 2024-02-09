AK Parti'nin Çorum'daki belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Çorum merkez ve ilçelerindeki 16 belediye başkan adayı tanıtıldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, MHP'nin kuruluşunun 55. yıl dönümünü tebrik etti.

AK Parti'nin ilk günden bu yana siyasetinden hiç şaşmadığını belirten Sırakaya, "Yerel yönetimleri halka en yakın, halka ilk dokunan makamlar olarak görüyoruz. Birilerinin gördüğü gibi yerel yönetimleri koltuk değil, vatandaşa dokunan ilk el olarak gördük. İnancımızın da gereği olarak Allah'ın rızasını kazanmanın halka hizmetten geçtiğini, halkın rızasını kazanmadan, Allah'ın rızasının kazanılamayacağını hep düşündük." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı diğer siyasi hareketlerden ayıran en önemli özelliğin, millete duyulan sevda olduğunu dile getiren Sırakaya, şöyle devam etti:

"İttifaklara baktığımız zaman bir tarafta milletiyle birlikte yol yürüyen, kurucusunun millet olduğu bir ittifak, öbür tarafta masa altındakiyle birlikte 7 benzemezin bir araya geldiği ve seçimler sonrasında hallaç pamuğu gibi savruldukları, birbirlerinin altını oydukları, kendileri için genel başkan olarak düşünmediklerini bu millete cumhurbaşkanı yapmaya çalıştıkları bir ittifak anlayışı görüyoruz. Elhamdülillah, bütün bunları gerçekleştirdikten sonra önümüzde yerel seçimler var.

Bu yerel seçim baktığınız zaman hizmet ve eser siyaseti yapan, sadece yönünü yereldeki sorunlara yöneltmiş bir anlayış, öbür tarafta ise 'kazanıyoruz, öndeyiz' yalanıyla milletin karşısına çıkmış bir anlayış. Kendisine verilmiş 5 senelik süreyi milletine yerelde hizmet etmek yerine değişik makamlara yönelmek için harcamış bir anlayış. Şehrinde sorunları ve sıkıntıları varken kendisine tatili yakıştıran bir anlayış. İstanbul'da sel felaketi bulunurken değişik büyükelçilerle balık yemek için restoranlara giden bir anlayış ve yapraklardan alkış bekleyen bir anlayışı bu millet asla tasvip etmeyecektir. Bizim anlayışımızda şöhretinin peşinde değil şehrinin peşinde koşan bir anlayış vardır. Bizim anlayışımızda kendisinin değil kentinin peşinde koşan bir anlayış vardır ve bizim anlayışımızda hesap yapan değil, hesap veren bir anlayış vardır. Allah nasip ederse inşallah Çorum’umuzdan 31 Mart akşamı itibarıyla 16 belediyemizin tamamını kazanarak bu anlayışa, ‘Ya Allah bismillah' demeye var mıyız?"

- "İnsanların gönlünü kazanmak temel hedefimiz olmalıdır"

Sırakaya, Çorum'da belediye başkan adaylarının AK Parti'nin anlayışını en iyi şekilde yansıtacağından emin olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yaparken her şeyden önce hedefimizin seçim kazanmak değil, milletimizin gönlünü kazanmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah nasip ederse 31 Mart akşamından itibaren bugüne kadar AK belediyecilikle tanışmış olan belediyelerimizle aynı şekilde hizmet kervanını yürüteceğiz. 'AK belediyecilik' anlayışını bugüne kadar görmemiş, tatmamış olan belediyelerimiz varsa onları da bu kervana katacağız. Bir şehri yeniden dizayn ederken, bir şehri ihya ederken sadece şehrin inşaatı değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların gönlünü kazanmak temel hedefimiz olmalıdır. Allah nasip ederse ben bu duygunun, bu düşüncenin hakim olacağı inancını sizlerle paylaşıyorum."

Toplantıda AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve yeniden aday gösterilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, seçimlerde Çorum'daki 16 belediyeyi kazanmaya çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti'nin adayları Alaca'da Halil İbrahim Şaltu, Bayat'ta Ahmet Bahadır Ünlü, Boğazkale'de Adem Özel, Dodurga'da Mustafa Aydın, İskilip'te İsmail Çizikçi, Kargı'da Cahit Arpa, Laçin'de Mustafa Toydemir, Mecitözü'nde Mehmet Seçgel, Oğuzlar'da Muzaffer Yıldırım, Ortaköy'de Taner İspir, Osmancık'ta Emin Serdar Kurşun, Sungurlu'da Ömer Tök, Uğurludağ'da Remzi Torun, Düvenci beldesinde Necmettin Yalçın ve Aşdağul beldesinde Mehmet Çelik oldu.