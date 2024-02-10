Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.S. (17) idaresindeki 19 DA 361 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde, Mücahit Ç'nin (27) kullandığı 34 DDK 280 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki C.K. (16), E.G. (17) ve Ömer Ç. (57) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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