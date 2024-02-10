Çorum'da yabancı uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu hap bulundu

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta devriye görevi yapan bekçilerce şüphe üzerine Ahmed Al Z'nin (19) üzerinde yapılan aramada komando bıçağı olarak tabir edilen kesici alet, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

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