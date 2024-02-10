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        Çorum'da yabancı uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu hap bulundu

        Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:16
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        Çorum'da yabancı uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu hap bulundu
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        Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta devriye görevi yapan bekçilerce şüphe üzerine Ahmed Al Z'nin (19) üzerinde yapılan aramada komando bıçağı olarak tabir edilen kesici alet, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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