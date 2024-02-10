Çorum'da yabancı uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu hap bulundu
Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta devriye görevi yapan bekçilerce şüphe üzerine Ahmed Al Z'nin (19) üzerinde yapılan aramada komando bıçağı olarak tabir edilen kesici alet, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.
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