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        Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 23:55
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        Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Loick Landre ile anlaşmaya varıldığı, savunma oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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